Слух: Sony хочет купить Square Enix

Похоже, продажа создателей Tomb Raider и Deus Ex связана не только с убытками студий, но и желанием Square Enix самой быть в лучшей позиции при продаже. Многие аналитики отмечали, что, сливая неликвидные активы, издатель будто бы готовился к важной сделке. Похоже, так оно и есть.

По данным журналиста Джеффа Грабба, в индустрии действительно ходят разговоры о том, что Sony планирует приобрести Square Enix. Именно об этой сделке рассказывал репортёр, когда Хидео Кодзима начал отвергать то, что его студия станет частью PlayStation.

Мы никогда не имеем достаточно источников, чтобы с уверенностью рассказывать о таких сделках в статьях. Sony хочет купить Square Enix — такой слух ходит. Но я не могу подтвердить его.

По словам Грабба, журналисты с уверенностью могут рассказать о подобных сделках незадолго до их официального объявления — в остальное время слишком мало людей будет делиться подобным из-за строжайших NDA. Вдобавок такие сделки в любой момент могут развалиться.