Источники: Square Enix потеряла $ 200 млн на «Мстителях» и «Стражах Галактики»

Вчера Square Enix объявила о продаже своих западных студий гиганту Embracer Group. Многих удивил не сам факт сделки, а её скромная стоимость — всего $ 300 млн, что для нескольких крупных студий с известными брендами кажется совсем копейками.

Аналитик MST Financial Дэвид Гибсон также посчитал покупку странной, решив, что Square Enix попросту слишком трудно заниматься управлением студий в США и Канаде. Позже он добавил, что японский издатель за два года потерял $ 200 млн на «Мстителях» и «Стражах Галактики». Это и есть главная причина продажи.

Но даже с учётом этого цена кажется низкой, учитывая возможность выпуска четырёх ААА-игр в обозримом будущем.

Square Enix продала Crystal Dynamics, Eidos Montreal и Square Enix Montreal с правами на Tomb Raider, Deus Ex, Thief и Legacy of Kain за $ 300 млн.