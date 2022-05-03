Источники: Square Enix потеряла $ 200 млн на «Мстителях» и «Стражах Галактики»
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Вчера Square Enix объявила о продаже своих западных студий гиганту Embracer Group. Многих удивил не сам факт сделки, а её скромная стоимость — всего $ 300 млн, что для нескольких крупных студий с известными брендами кажется совсем копейками.
Аналитик MST Financial Дэвид Гибсон также посчитал покупку странной, решив, что Square Enix попросту слишком трудно заниматься управлением студий в США и Канаде. Позже он добавил, что японский издатель за два года потерял $ 200 млн на «Мстителях» и «Стражах Галактики». Это и есть главная причина продажи.
Но даже с учётом этого цена кажется низкой, учитывая возможность выпуска четырёх ААА-игр в обозримом будущем.
Square Enix продала Crystal Dynamics, Eidos Montreal и Square Enix Montreal с правами на Tomb Raider, Deus Ex, Thief и Legacy of Kain за $ 300 млн.
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