Deus Ex спасён! Разбираем громкую сделку Square Enix и Embracer Group

2 мая Square Enix объявила о продаже трёх западных студий — Eidos Montreal (Deus Ex, Thief), Crystal Dynamics (Tomb Raider, Legacy of Kain) и Square Enix Montreal (Lara Croft GO, Hitman GO, Deus Ex GO). Покупателем стала Embracer Group, которая заплатит всего $ 300 млн.

Мы решили порассуждать о цели сделки, причинах желания японцев избавиться от западных студий и других деталях случившегося.

Кто такие эти Embracer Group?

Embracer Group за свою историю стала созвучна со словом «Купить». Компанию основали совсем недавно, в 2008 году, и она быстро запомнилась сообществу своими громкими приобретениями:

2011 год — издательство JoWooD (Painkiller, SpellForce, Gothic);

2013 год — имя и бренды THQ (Darksiders, Saints Row, Red Faction, Dawn of War, Company of Heroes);

2018 год — Koch Media и Deep Silver (Metro, Dead Island, Risen, Homefront);

2018 год — издателя Coffee Stain (Deep Rock Galactic, Valheim, Satisfactory);

2018 год — Bugbear (FlatOut, Wreckfest);

2019 год — Piranha Bytes (Gothic, Risen, ELEX);

2019 год — Tarsier Studios (Little Nightmares 1-2);

2019 год — Warhorse Studios (Kingdom Come: Deliverance);

2020 год — Saber (TimeShift, World War Z, SnowRunner);

2020 год — 4A Games (Metro);

2021 год — Aspyr Media (Stubbs the Zombie, грядущий ремейк Star Wars: Knights of the Old Republic);

2021 год — 3D Realms (Duke Nukem, Prey 2006);

2021 год — Gearbox (Brothers in Arms, Borderlands).

И это лишь маленькая часть самых известных студий — сейчас в Embracer Group больше 120 компаний и 18 издательств. Маленькая шведская корпорация сделала себе имя на огромном уважении к классике видеоигр, поэтому конгломерат ещё и активно скупает права на старые франшизы — тут список вообще можно продолжать бесконечно. Всего во владении у неё около 300 брендов.

Руководит Embracer Group Ларс Вингефорс — он же и её основатель. Бизнесмен руководствуется несколькими принципами при работе, один из которых — любить своё дело. В далёком 2013 году он приобретал остатки THQ буквально на последние деньги, но ему безумно хотелось получить права на Darksiders, он был большим поклонником серии. Именно невероятный энтузиазм Вингефорса привёл конгломерат к такой величине.

Embracer не планирует захватывать индустрию путём бесконечного вливания денег — она не хочет делать сотни ААА с бюджетами во многие тысячи долларов. Как раз наоборот, Embracer заинтересована в играх со средними и адекватными бюджетами. Для их окупаемости не нужны десятки миллионов проданных копий.

И стратегия вообще-то работает: да, у Embracer не такие баснословные доходы по сравнению с EA, Activision или Ubisoft, однако компания стабильно растёт по всем параметрам, включая финансовые. А некоторые недорогие хиты вроде Valheim умудряются выстрелить в Steam с тиражами в те самые 10 млн проданных копий. Разработка при этом стоила копейки.

Более того, все издательства Embracer работают полностью независимо друг от друга, а студиям предоставляют полную творческую свободу — по крайней мере, так утверждают.

Почему Square Enix продаёт студии за бесценок?

Square Enix — издательство контрастов. На одну замечательную NieR: Automata приходится три мусорные Balan Wonderworld, Babylon's Fall и Left Alive. В начале 10-х годов японские компании активно пытались выйти на западную аудиторию, для чего отдавали свои игры студиям из США и Европы.

Square Enix тут решила пойти активнее: она за $ 84,3 млн купила издателя Eidos (2009) и за $ 120,8 млн — студию Crystal Dynamics (2011). У студий было несколько ключевых брендов — Deus Ex, Tomb Raider, Hitman и Thief.

Первыми релизами западных студий Square Enix оказались Deus Ex: Human Revolition (2011), Hitman: Absolution (2012) и Tomb Raider (2013). Все показали отличные продажи, хотя у издателя ожидания всё же были повыше. Особенно абсурдно это выглядело для перезапуска боевика про Лару Крофт.

За первые три недели было продано 3,4 млн копий боевика — безоговорочно лучший старт для Tomb Raider . Однако ожидания Square Enix были выше. После это для издателя войдёт в привычку. К осени 2011 года продажи этой части превысили 14,5 млн копий.

У Hitman: Absolution продажи за первые пять месяцев составили рекордные для серии 3,6 млн копий. Для Square Enix этого было недостаточно.

После этого каждый западный релиз показывал себя только хуже, а со стороны уже казалось, что Square Enix потеряла хоть какой-то интерес к брендам:

Rise of the Tomb Raider (2015) стала временным эксклюзивом Xbox, и продажи оказались многократно ниже. У Shadow of the Tomb Raider (2018) результаты ещё хуже.

(2015) стала временным эксклюзивом Xbox, и продажи оказались многократно ниже. У (2018) результаты ещё хуже. Перезапуск HITMAN (2016) стал экспериментом — игру разбили на эпизоды, которые выходили в течение нескольких месяцев. Система продажи была запутанная, а рекламы почти не было. Провальные результаты были очевидны.

(2016) стал экспериментом — игру разбили на эпизоды, которые выходили в течение нескольких месяцев. Система продажи была запутанная, а рекламы почти не было. Провальные результаты были очевидны. Deus Ex: Mankind Divided (2016) анонсировали с недальновидными бонусами за предзаказ, а сама Square Enix решила разбить концепцию аж на три игры — в итоге события игры разворачивались в одном городе, а история заканчивалась на полуслове. Продажи также были низкими.

После всего этого Square Enix не видела никакого будущего для западных брендов: IO Interactive удалось выкупиться, тогда как Crystal Dynamics и Eidos Montreal стали частью контракта Square Enix с Marvel. Теперь создатели Tomb Raider и Deus Ex должны сделать две игры про супергероев.

К сожалению, оба проекта в том или ином виде провалились. Команду Tomb Raider посадили делать «Мстителей» (2020) — сетевой экшен, который будет постепенно расширяться в духе Fortnite. На старте продаж игра получила плохие отзывы, а немногочисленные игроки быстро ушли из неё. Большого хита не вышло.

Создателям Deus Ex же поручили «Стражей Галактики» (2021) — линейный сюжетный экшен. Однако даже тут Square Enix умудрилась облажаться: после провала «Мстителей» издатель вообще не смог объяснить особенности «Стражей Галактики». В итоге на старте продаж многие были удивлены, что это вообще-то сюжетная игра для одиночного прохождения, а не кооперативный экшен в духе «Мстителей».

Несмотря на отличные отзывы, множество номинаций на лучшую игру 2021 года и превосходное сарафанное радио, продажи не оправдали себя, а уже спустя полгода экшен добавили в Xbox Game Pass. По слухам, Microsoft это обошлось всего в $ 5-10 млн.

В ретроспективе видно, что Square Enix быстро разочаровалась в своих западных студиях и долгое время безрезультатно пыталась найти им применение. Сам же японский издатель утверждает, что инвестирует выручку от продажи студий в будущее индустрии — развитие искусственного интеллекта, блокчейн и облачные технологии.

Это Square Enix называет более эффективным использованием ресурсов.

Впрочем, понять японского издателя можно: окупаемость Eidos Montreal составляла меньше одного процента, тогда как Crystal Dynamics на своём пике демонстрировала маржу примерно в три процента. И Square Enix несколько раз пыталась подойти к студиям с разных сторон, но везде ждали плохие результаты.

По данным Джеффа Грабба, продажи «Стражей Галактики» за первые пару месяцев с учётом больших скидок с трудом превысили 1,5 млн. Хотя мы тут всё же виним саму Square Enix и ужасную рекламу прекрасно игры.

Это лучшее, что могло произойти со студиями

На самом деле, удаче Crystal Dynamics и Eidos Montreal можно только позавидовать. Студии попали именно туда, куда надо — в огромный конгломерат, который буквально строится на принципе любви и уважения к любым играм.

Сложно представить любого другого большого игрока в индустрии, кто мог бы согласиться дать Eidos Montreal взяться за новую Deus Ex. Сейчас шансы на продолжение истории Адама Дженсена высоки как никогда, да и Embracer наверняка постарается максимально осовременить предыдущие релизы — ту же DX: Human Revolution.

Принцип работы Embracer Group — дать денег и отойти в сторону. Подобный подход не всегда даёт отличные результаты (Biomutant не даст соврать), однако для опытных студий с огромной базой игроков это просто спасение.

При этом важно понимать, что Embracer не запрещает своим внутренним командам работать со внешними партнёрами: та же Gearbox продолжает работать с 2K Games, а Saber — с Focus Home (Space Marine 2, SnowRunner), Boss Team Games (Evil Dead: The Game) и Crytek (трилогия Crysis Remastered).

То есть не исключена ситуация, где новую Tomb Raider будет издавать какая-нибудь Electronic Arts, а Eidos Montreal вместе с Marvel и Sony договорятся о разработке продолжения «Стражей Галактики».

Вдобавок теперь у Embracer есть права не только на Tomb Raider и Deus Ex, но и на Thief и Legacy of Kain. Вряд ли ими займутся Crystal Dynamics и Eidos Montreal, однако развитие этих брендов могут отдать кому-то внутри Embracer.

К примеру, THQ Nordic для ремейка Gothic учредила новую студию в Барселоне — Alkimia Interactive. А за новую Painkiller взялась Saber Interactive. Издательства внутри Embracer активно взаимодействуют с друг другом.

В целом остаётся только порадоваться, что каждый остался со своим: у Square Enix появилось больше денег для инвестиций в сомнительное будущее блокчейна, а у Crystal Dynamics и Eidos Montreal теперь любящие их творчество владельцы.