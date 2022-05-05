Аудитория Overwatch 2 на Twitch обрушилась на 99% всего за неделю

27 апреля стартовало закрытое тестирование Overwatch 2. Разработчики запустили акцию, в которой обычные зрители также могли в нём поучаствовать. Для этого необходимо было связать учётные записи Battle.net с Twitch и наблюдать за игрой определённых стримеров в Overwatch 2. Всё это привело к тому, что трансляции игры в общей сложности смотрели более 1,2 млн игроков.
Однако спустя какую-то неделю средний онлайн просмотров игры упал до показателя в 10 тыс. человек. Таким образом, игра потеряла около 99% своей зрительской аудитории. Судя по всему, пользователи предпочли самостоятельно поиграть в проект, а другие ушли за своими любимыми стримерами.
Закрытое тестирование Overwatch 2 продлится до 17 мая. У игры до сих пор нет точной даты выхода.
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