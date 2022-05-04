Поиграли в Overwatch 2 и ничего не поняли. Где отличия?

Overwatch — яркая и классная игра, которая в своё время смогла удивить всех и породить много подражателей. Казалось бы, у шутера не было чего-то нового или оригинального, однако он смог покорить сердца миллионов. Впрочем, в последние годы про Overwatch отзываются исключительно негативно, поскольку авторы совсем не развивают игру, а постоянные изменения баланса персонажей вызывают у поклонников только гнев.

Тем не менее мне не стыдно назвать Overwatch одним из моих любимых шутеров. Так получилось, что я наиграл в него более 500 часов. Для меня это какая-то космическая цифра, но она набилась простыми ежедневными посиделками по несколько часов.

В последнее время я играю в Overwatch реже, но пропустить мимо себя Overwatch 2 не мог ни в коем случае. Получив доступ к закрытой бете, я с предвкушением влился в игру, а теперь хочу рассказать о своих впечатлениях.

Чем Overwatch 2 вообще отличается от Overwatch?

Наверняка это тот самый вопрос, который волнует вас больше всего. Он волновал и меня, пока не удалось лично познакомиться с шутером. Сейчас Overwatch 2 оставила смешанные впечатления, так как мало чем отличается от первой части. Это хоть и ожидаемо, однако всё равно немного расстраивает. Геймплей, механики, большая часть персонажей — всё это пришло в сиквел, хотя его трудно так назвать, прямиком из оригинала.

Конечно, Blizzard было бы странно работать над игрой, которая точно копирует уже существующий проект, поэтому отличительные черты всё же есть, но их чудовищно мало. И уж тем более мало для того, чтобы ставить в названии двойку.

Итак, об изменениях. Blizzard переработала интерфейс. В целом он стал более минималистичным и интуитивным. Иконки героев поменьше, а рядом с выбранным теперь располагается имя пользователя. Количество боеприпасов и оружие персонажа выделены двумя линиями, а в дизайне ультимативной способности пропали маленькие полосочки деления. В общем, небольшие визуальные улучшения для косметического патча.

Скриншот из Overwatch

Скриншот из Overwatch 2

То же самое касается и вашей коллекции. Саму надпись уменьшили, герои теперь не собраны в кучу, а разделены по своим категориям. Например, Орису поместили к танкам, а Гэндзи и Хандзо попали в список в атакующих персонажей. Рамки стали меньше и теперь радуют глаз.

Также стоит обратить внимание на иконки некоторых персонажей — они обновились. Например, Солдат-76 отрастил бороду, а Райнхардт снял свой шлем. Правда, увидеть героев в новых образах пока нельзя. Видимо, Blizzard приберегла их для кооперативного режима.

Важно понимать, что все эти изменения без проблем можно было бы реализовать и в первой Overwatch простыми патчами. Но стоит отдать должное — мелкие улучшения оставляют приятные впечатления.

Геймплей идентичный, но затягивает лучше

Ситуация с игровым процессом обстоит лучше, чем с визуальными изменениями. Blizzard серьёзно переработала нескольких героев, добавила новый режим и изменила формулу оригинальной Overwatch. В сиквеле все бои проходят в режиме «5 на 5» (раньше было «6 на 6»), и это определённо пошло на пользу.

У меня создалось ощущение, будто перестрелки в шутере стали ещё более командными, чем раньше. Возможно, на это повлияло отсутствие одного игрока, который лечил бы всех или обходил врагов с тыла. Каждый член команды стал более ценным, у каждого своя чёткая роль, да и за все сыгранные матчи я ни разу не заметил, чтобы кто-то лез на рожон и бросал свою команду.

Подобное было и в оригинальной Overwatch, однако со временем каждый занимался своим делом и не старался привести команду к победе. Для контраста я сыграл пару матчей в Overwatch и Overwatch 2 — мои слова подтвердились. Изначально кажется, будто смена формата никак не повлияла на геймплей, а игроки всё так же продолжают заниматься чёрт знает чем, но это не так. Можно списать на то, что мне просто повезло с людьми, но я бы всё же поставил на успешную смену формата.

Также благодаря битвам «5 на 5» и изменённым навыкам героев темп матча в Overwatch 2 ощущается лучше. Во время игры меня не покидало ощущение постоянных действий, динамики. Будто бы даже во время ожидания респауна ты всё равно делаешь что-то. Это несомненный плюсик в копилку Overwatch 2. Остаётся надеяться, что игра не растеряет этот темп и он понравится фанатам. Конечно, таких ощущений не было бы без переработанных персонажей.

Ориса — имба, а Мэй наконец-то перестала быть «дьяволом»

Кардинальные изменения коснулись четырёх героев: Бастиона, Сомбры, Орисы и Кулака смерти. Если коротко, то каждого из них сделали смертоноснее. Бастион теперь не может лечить себя, но зато получил мощный навык артобстрела и возможность передвигаться в режиме турели. Это сделало героя более подвижным, заставляя его постоянно менять свою точку, однако раздражать врагов он меньше не стал.

Сомбра стала ещё более полезной для команды. Если взломать противника, то его местоположения увидят все, и даже необязательно наносить врагу много урона. Ультимативная способность теперь сносит противнику 40% здоровья. Особенно это полезно на добиваниях, однако у Сомбры не так много здоровья, чтобы выжить в активном замесе. Об этом стоит помнить.

Мнения игроков про изменения Орисы и Кулака смерти разнятся. Первой убрали пару навыков и заменили суперспособность. Теперь Ориса представляет собой мощного танка с оглушающим копьём, даже раскручивать его может. Персонаж стал подвижнее, и стоять за своим щитом уже не получится. Также вместо усиления команды ультимативный навык Орисы наносит урон врагам. Многие называют Орису в Overwatch 2 настоящей имбой, которую уже надо фиксить. Мне же геймплей за неё показался более динамичным и интересным, чем раньше.

Кулак Смерти переквалифицировался из атакующего в полноценного танка. У него стало больше здоровья, а новый навык позволяет блокировать 90% урона «в лоб». Персонажу убрали навык «Апперкот», который был его визитной карточкой. Игроки, конечно, негодуют. За Кулака смерти я играл мало, однако в роли танка он ощущается куда эффективнее.

Каких героев изменили ещё?

Уинстона снабдили альтернативным режимом огня, благодаря которому можно наносить урон не только на ближней дистанции, но и на средней. Это увеличило мобильность персонажа.

Мэй больше не замораживает врагов своим бластером, а способна только замедлять их. В сообществе Overwatch героиню часто называли «дьяволом» или «смертоносным ангелом», поскольку Мэй раздражала очень многих. Теперь полная заморозка осуществляется только с помощью суперспособности.

Могучий Райнхардт теперь бросает два огненных заряда вместо одного, а рывок можно отменить, чтобы не улететь в пропасть, если противник отошёл в сторонку. Такой большой танк стал действительно проворнее, проверено лично.

Щит Бригитты больше не оглушает врагов, а ковбоя Кэссиди лишили оглушающей гранаты, ведь она в сочетании с быстрым выпуском обоймы убивала за считаные секунды.

Ещё я поиграл за Соджорн — атакующего персонажа, который доступен в бета-тесте. Героиня сделана классно, а её фишка в высокой мобильности и мощном рельсотроне. Во время игры за Соджорн мне пару раз удалось сделать красивый трюк и убить двух врагов. Очень удобно во время скольжения взмыть в воздух и в полете использовать ульту — непрерывные импульсные выстрелы, поражающие противников. Чувствую, Соджорн станет любимицей проворных геймеров.

Новый режим, новые карты, новые подходы

Также хотелось бы отметить новый режим под названием «Натиск». В нём две команды начинают с разных концов карты и продвигаются к центру, где стоит робот. Задача — продвинуть робота как можно дальше на сторону противника. Этот режим чем-то напомнил мне обычную перевозку груза, однако «Натиск» происходит на новых картах. Они отличаются своими размерами и большим количеством обходных путей.

Чаще всего в оригинальной Overwatch из-за размеров карт команды шли практически лоб в лоб. Было мало путей для хитрого манёвра или захода в тыл врага, а вот карты в Overwatch 2 позволяют поэкспериментировать и обдумать свои действия. Новых локаций появилось много: от Нью-Йорка до Колизея. Карты выполнены здорово. Ощущается, что над ними действительно постарались. Скрестим пальцы, лишь бы в таком виде они добрались до релиза.

Больше всего понравился Колизей. Это место поистине уникально. На несколько секунд создавалось впечатление, будто попал в эпоху Возрождения и сейчас встретишься с древнеримскими гладиаторами. Ещё хочу отметить архитектуру зданий на карте — постройками можно действительно любоваться.

Как Overwatch 2 ощущается в целом?

Если отбросить в сторону оригинальную Overwatch, то сиквел круто справляется со своими задачами. Это динамичный шутер с массой героев, комбинаций, режимов, карт и косметических предметов. Однако если сравнить с оригиналом, то картина получится немного другая. Да, в Overwatch 2 есть новые карты, режим и полноценный герой, все старые персонажи переработаны, более приятный интерфейс, однако пока что всё это выглядит как большое обновление оригинала, никак не игра с двойкой в названии.

При всех плюсах шутера не создаётся впечатления полноценной второй части. Важно отметить, что это лишь бета, а на выходе игра может сильно отличаться — но сейчас имеем, что имеем.

Конечно, большую роль в Overwatch 2 сыграет PvE-режим, который обещает быть крутым и интересным. К сожалению, в него пока поиграть не удалось, однако после нескольких десятков матчей, почти полностью копирующих оригинал, хочется удариться в сюжет, посмотреть кат-сцены и полностью погрузиться в прохождение с друзьями. По крайней мере, всё это обещает Blizzard.

Как в итоге всё сложится, неизвестно. Мне бы хотелось, чтобы у Overwatch 2 было ещё больше фишек, которые зацепят и действительно дадут понять, что это полноценный сиквел, который утрёт нос оригинальному шутеру. Пока такого ощущения нет, но надежда всё же есть. Хочется верить, что Blizzard не зря откладывает проект и он действительно сможет удивить.