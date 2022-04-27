Бету Overwatch 2 на Twitch смотрят 1,2 млн человек
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Прямо сейчас весь Twitch сходит с ума в попытке получить доступ к бете Overwatch 2, поэтому зрителей трансляций по игре сейчас невероятно много — на момент выпуска новости их 1,2 млн человек. Это самая популярная игра на платформе прямо сейчас.
Для сравнения, следом идёт только GTA 5 — у неё почти на миллион меньше зрителей, 256 тыс. Далее следуют League of Legends (206 тыс.), FIFA 22 (205 тыс.), Valorant (167 тыс.), Fortnite (148 тыс.), Counter-Strike: Global Offensive (138 тыс.) и Сall of Duty: Warzone (117 тыс.).
Получить доступ в бету Overwatch 2 можно только в течение нескольких часов: до 02:00 мск нужно суммарно посмотреть 4 часа эфиров — тогда зритель получат доступ к тестированию. Оно продлится до 16 мая.
Новость по темеУ вас всего 6 часов: как получить доступ к бете Overwatch 2
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