Вышел тизер «Дома дракона» — приквела «Игры престолов»

5 мая HBO представил тизер-трейлер шоу «Дом дракона» — приквела «Игры престолов». В ролике показали основных персонажей, королевские интриги в духе «Игры престолов» и многое другое.

Вместе с трейлером появилось множество персональных постеров шоу. На них можно увидеть различных главных и второстепенных героев. Судя по всему, раз уже запустилась рекламная кампания, вскоре появится и полноценный трейлер.

Сюжет шоу развернётся за 150 лет до событий «Игры престолов». В главных ролях: Мэтт Смит (Деймон Таргариен), Оливия Кук (Алисента Хайтауэр), Эмма Д’Арси (Рейнира Таргариен) и другие.

Премьера сериала состоится 21 августа на HBO Max.

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