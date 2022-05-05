Fortnite выпустили в облаке Xbox для ПК, iOS, Android
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5 мая Microsoft сообщила, что смогла договориться с Epic Games о добавлении королевской битвы Fortnite в облачный сервис Xbox Cloud Games. Это значит, что в шутер можно сыграть бесплатно на ПК, iOS и Android.
Примечательно, что Xbox Cloud Games позволяет играть в проекты мгновенно, их не нужно устанавливать на ваше устройство. Притом обычно для использования сервиса нужна подписка Xbox Game Pass Ultimate, однако в случае с Fortnite она не потребуется.
Сегодня мы достигаем ещё одной ключевой вершины, расширяя нашу бизнес-модель, чтобы сделать Xbox Cloud Games доступным для большего количества людей. Выходя за рамки Xbox Game Pass, мы рады представить нашу первую бесплатную игру в сервисе. В партнёрстве с Epic Games стала доступна Fortnite.
Стоит отметить, что ранее Epic Games была против того, чтобы Fortnite добавляли в Xbox Cloud Games. Стороны всё же смогли договориться.
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