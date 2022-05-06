В России запретили фильм «Зелёный слоник»

Октябрьский районный суд Петербурга удовлетворил требования прокурора о признании запрещённой информации в интернете. Речь идёт о сайтах, где можно посмотреть фильмы «Зелёный слоник», «Ниндзя-убийца» и «Эксперимент за стеклом».

Как сообщает объединённая пресс-служба судов, прокурор указал, что просмотр этих фильмов может причинить вред психологическому здоровью несовершеннолетних.

Специалисты сделали вывод о том, что шокирующий сюжет и видеоряд провоцируют навязчивые воспоминания-переживания. Длительное аффективное состояние, сохраняющееся и после воздействия таких информационных материалов, оказывает дезорганизующее действие на поведение человека.

Таким образом, показ картин «Зелёный слоник», «Ниндзя-убийца» и «Эксперимент за стеклом» теперь официально запрещён на территории РФ.

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!