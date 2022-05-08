NFT-проект обещал инвесторам рост в 10 млн раз, но все деньги пропали

NFT-проект Day of Defeat обещал инвесторам прибыль в 10 млн раз больше, чем они вложили, а также запуск игры для ускоренного сжигания токенов. У команды были планы роста до 2024 года, но все деньги пропали.
Пользователи заметили, что кошелёк Day of Defeat был опустошён. Более $ 1,3 млн в криптовалюте перевели на другие счета, а стоимось NFT по проекту упала на 96%.
Авторы Day of Defeat отвергают обвинения в мошенничестве и считают себя жертвами. По их словам, они непричастны к выводу средств, а секретные ключи кошельков были скомпрометированы. Сейчас создатели проекта пытаются выяснить, как это произошло.
Некоторые инвесторы всё ещё надеются, что проект вернётся к росту, но многие недовольны фактом взлома. Из-за слабой защиты люди потеряли крупные суммы, а теперь они грозятся обратиться в Интерпол.
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