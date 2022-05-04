СМИ: Продажи NFT обвалились на 92%

NFT — популярное течение, которое получило пик известности в конце 2021 года. Об этом говорили практически все, однако дела у токенов идут всё хуже и хуже. Согласно данным газеты The Wall Street Journal, продажи NFT упали на 92% с момента пика.
Сейчас токены в среднем продают за $ 19 тыс. В сентябре 2021-го эта цифра была больше — $ 225 тыс. Вместе с продажами значительно сократилось и количество активных кошельков пользователей. В итоге — 119 тыс. активных пользователей в конце 2021 года против 14 тыс. активных пользователей в начале 2022-го.
Bored Ape — самая известная коллекция NFT
Генеральный директор малазийской блокчейн-компании Bridge Oracle Сина Эстави отметил, что это не означает полное падение NFT-рынка. По его словам, просто происходят колебания, которые могут происходить на любом другом рынке.
Как будут развиваться дела у NFT дальше, сказать пока трудно.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 4 мая 2022
-
15:55
-
15:29
-
14:53
-
14:51
-
14:20
-
14:08
-
13:40
-
13:26
-
13:01
-
12:59
-
12:26
-
11:52
-
11:22
-
10:54
-
10:22
-
09:53
-
09:22
-
08:55
-
08:24
- 3 мая 2022
-
22:05
-
21:36
-
21:06
-
20:29
-
19:54
-
19:41
-
19:27
-
19:19
-
18:39
-
18:01
-
17:26
-
16:53
-
16:43
-
16:15
-
15:41
-
15:17