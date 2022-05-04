СМИ: Продажи NFT обвалились на 92%

NFT — популярное течение, которое получило пик известности в конце 2021 года. Об этом говорили практически все, однако дела у токенов идут всё хуже и хуже. Согласно данным газеты The Wall Street Journal, продажи NFT упали на 92% с момента пика.

Сейчас токены в среднем продают за $ 19 тыс. В сентябре 2021-го эта цифра была больше — $ 225 тыс. Вместе с продажами значительно сократилось и количество активных кошельков пользователей. В итоге — 119 тыс. активных пользователей в конце 2021 года против 14 тыс. активных пользователей в начале 2022-го.

Bored Ape — самая известная коллекция NFT

Генеральный директор малазийской блокчейн-компании Bridge Oracle Сина Эстави отметил, что это не означает полное падение NFT-рынка. По его словам, просто происходят колебания, которые могут происходить на любом другом рынке.

Как будут развиваться дела у NFT дальше, сказать пока трудно.

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