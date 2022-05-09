Источники: в Fortnite пройдёт большой кроссовер с Fall Guys

Известный инсайдер iFireMonkey заявил, что в скором времени в Fortnite пройдёт событие-кроссовер с Fall Guys. Судя по всему, дело не обойдётся стандартным добавлением обычных скинов — игроки могут ожидать в том числе выполнение различных испытаний и получение наград.

О вероятном кроссовере говорят как некоторые строчки кода в файлах Fortnite, так и упоминания ивента на сайте Fall Guys. Разработчики последней, к слову, недавно начали тизерить некий «большой таинственный анонс».

Некоторые аналитики считают, что этим анонсом может стать переход Fall Guys на бесплатную модель распространения. В данном случае лучше дождаться информации от самих разработчиков.

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