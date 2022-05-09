Начались съёмки сериала про Асоку из «Звёздных войн»

Disney сообщила о старте съёмок сериала про Асоку из «Звёздных войн». Компания представила фото с площадки, но новых подробностей о шоу пока не раскрыла.

На фото можно заметить шляпу сценариста и исполнительного продюсера «Асоки» Дэйва Филони. Он же был режиссёром мультсериала «Звёздные войны: Войны клонов», в котором героиня была падаваном Энакина Скайуокера.

Фото: Disney

Асока также появилась в «Мандалорце» и «Книге Бобы Фетта», а сыграла героиню Розарио Доусон. Она же исполнит роль в предстоящем сериале. Также сообщается, что в шоу появятся Хейден Кристенсен в облике Дарта Вейдера и Наташа Лю Бордиццо, которая перевоплотится в Сабин Врен.

Дату премьеры «Асоки» пока не назвали. Шоу должно выйти в 2023 году в сервисе Disney+, который недоступен в России.

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