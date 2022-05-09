Начались съёмки сериала про Асоку из «Звёздных войн»

Disney сообщила о старте съёмок сериала про Асоку из «Звёздных войн». Компания представила фото с площадки, но новых подробностей о шоу пока не раскрыла.
На фото можно заметить шляпу сценариста и исполнительного продюсера «Асоки» Дэйва Филони. Он же был режиссёром мультсериала «Звёздные войны: Войны клонов», в котором героиня была падаваном Энакина Скайуокера.
Фото: Disney
Асока также появилась в «Мандалорце» и «Книге Бобы Фетта», а сыграла героиню Розарио Доусон. Она же исполнит роль в предстоящем сериале. Также сообщается, что в шоу появятся Хейден Кристенсен в облике Дарта Вейдера и Наташа Лю Бордиццо, которая перевоплотится в Сабин Врен.
Дату премьеры «Асоки» пока не назвали. Шоу должно выйти в 2023 году в сервисе Disney+, который недоступен в России.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 9 мая 2022
-
20:46
-
20:10
-
19:29
-
18:46
-
18:02
-
17:42
-
17:07
-
17:05
-
16:37
-
16:08
-
15:50
-
15:04
-
14:39
-
13:53
-
13:25
-
12:55
-
12:26
-
11:53
-
11:24
-
10:52
-
10:26
- 8 мая 2022
-
19:31
-
18:56
-
18:46
-
17:55
-
16:53
-
16:12
-
15:36
-
14:51
-
14:07
-
13:33
-
12:42
- 7 мая 2022
-
19:05
-
18:26
-
17:55