Нейросеть нарисовала героев «Игры престолов» по описанию из книг
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Пользовательница Reddit под ником lettuceown продолжает экспериментировать с нейросетью на сайте Artbreeder. Художница использовала описания героев из книжного цикла «Песнь льда и пламени», затем сыгравшие важную роль в сериальной экранизации под названием «Игра престолов».
В этот раз девушка столкнулась с небольшой проблемой: Джордж Мартин частенько описывает своих персонажей словом «красивый», не уточняя некоторые важные детали внешности. Поэтому lettuceown пришлось немного подкорректировать получившиеся изображения для большей аутентичности. В целом герои получились немного моложе, чем их сериальные версии.
Дейенерис Таргариен
Серсея Ланнистер
Джейме Ланнистер
Тирион Ланнистер
Бриенна Тарт
Джорах Мормонт
Санса Старк
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