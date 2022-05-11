Нейросеть нарисовала героев «Игры престолов» по описанию из книг

Пользовательница Reddit под ником lettuceown продолжает экспериментировать с нейросетью на сайте Artbreeder. Художница использовала описания героев из книжного цикла «Песнь льда и пламени», затем сыгравшие важную роль в сериальной экранизации под названием «Игра престолов».

В этот раз девушка столкнулась с небольшой проблемой: Джордж Мартин частенько описывает своих персонажей словом «красивый», не уточняя некоторые важные детали внешности. Поэтому lettuceown пришлось немного подкорректировать получившиеся изображения для большей аутентичности. В целом герои получились немного моложе, чем их сериальные версии.

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