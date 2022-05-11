EA раскрыла график выпуска своих новинок
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EA на квартальном отчёте раскрыла примерные даты выпуска своих ближайших новинок. До конца марта издатель планирует выпустить сразу 10 новинок. При этом он везде указал даже названия, однако благодаря утечкам и инсайдам мы знаем, о чём идёт речь.
- F1 22 — 1 июля 2022 года
- Madden NFL 23 — июль-сентябрь 2022 года (ожидается август)
- FIFA 23 — июль-сентябрь 2022 года (ожидается сентябрь)
- NHL 23 — октябрь-декабрь 2022 года (ожидается октябрь)
- Need for Speed — октябрь-декабрь 2022 года (ожидается ноябрь).
Куда интереснее, впрочем, график релиза на первый квартал 2023 года — период с 1 января по 31 марта. Там выпустят сразу пять игр:
- новая PGA Tour
- Важный бренд — ожидается, что это Star Wars Jedi 2
- Ремейк — это Dead Space
- Спортивная игра — ожидается, что это EA Sports College Football (наследник NCAA Football)
- Инди-игра по программе EA Partners.
Вдобавок инсайдер Том Хендерсен рассказал, что летом 2023 года EA планирует релиз UFC 5, после которого разработчики займутся переосмыслением Fight Night.
Новость по темеСМИ: EA возвращает Fight Night, но сначала выйдет UFC 5
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