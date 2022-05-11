EA раскрыла график выпуска своих новинок

EA на квартальном отчёте раскрыла примерные даты выпуска своих ближайших новинок. До конца марта издатель планирует выпустить сразу 10 новинок. При этом он везде указал даже названия, однако благодаря утечкам и инсайдам мы знаем, о чём идёт речь.

F1 22 — 1 июля 2022 года

— 1 июля 2022 года Madden NFL 23 — июль-сентябрь 2022 года (ожидается август)

— июль-сентябрь 2022 года (ожидается август) FIFA 23 — июль-сентябрь 2022 года (ожидается сентябрь)

— июль-сентябрь 2022 года (ожидается сентябрь) NHL 23 — октябрь-декабрь 2022 года (ожидается октябрь)

— октябрь-декабрь 2022 года (ожидается октябрь) Need for Speed — октябрь-декабрь 2022 года (ожидается ноябрь).

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Куда интереснее, впрочем, график релиза на первый квартал 2023 года — период с 1 января по 31 марта. Там выпустят сразу пять игр:

новая PGA Tour

Важный бренд — ожидается, что это Star Wars Jedi 2

— ожидается, что это Star Wars Jedi 2 Ремейк — это Dead Space

— это Dead Space Спортивная игра — ожидается, что это EA Sports College Football (наследник NCAA Football)

Инди-игра по программе EA Partners.

Вдобавок инсайдер Том Хендерсен рассказал, что летом 2023 года EA планирует релиз UFC 5, после которого разработчики займутся переосмыслением Fight Night.