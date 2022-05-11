Дэйв Батиста намекнул, что не вернётся к роли Дракса после «Стражей Галактики 3»

В киновселенной Marvel Дэйв Батиста играет Дракса — члена Стражей Галактики. Впервые актёр появился в этом образе в фильме про команду 2014 года. С тех пор Дракс периодически появлялся в различных лентах Marvel Studios.

Недавно закончились съёмки третьей части «Стражей Галактики». Через пару дней Батиста опубликовал в своих социальных сетях прощание с командой и личное прощание с Драксом в хэштеге #GoodbyeDrax. Похоже, актёр окончательно решит уйти из киновселенной Marvel, как и говорил ранее.

Примечательно, что режиссёр блокбастера Джеймс Ганн неоднократно говорил, что третья часть франшизы станет финальной для текущего состава Стражей. Это означает, что в будущем команда будет появляться, но её состав изменится. Возможно, одним из покинувших состав станет как раз Дракс.

Премьера третьих «Стражей Галактики» запланирована на 5 мая 2023 года.

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