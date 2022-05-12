Онлайн-кинотеатры в России выступили против принудительной лицензии на западный контент

По данным «Ведомостей», идея правительства по принудительному лицензированию контента из недружественных стран не нашла поддержки у российских компаний. Против затеи выступила организация «Интернет-видео», в состав которой входят IVI, Okko, Amediateka, Start, viju и «Триколор ТВ».
По мнению ассоциации, подобная инициатива несёт большие риски для бизнеса, а с учётом масштаба её можно назвать полноценным пиратством.
Более половины музыкальных и аудиовизуальных произведений, находящихся в легальном обороте в России, происходят из стран, входящих в актуальный перечень недружественных государств. Среди наиболее популярных и востребованных произведений доля иностранного контента ещё выше и составляет 70–75%.
С учётом масштаба это можно назвать легализацией пиратства. Каждый факт нелицензионного использования произведений может и будет использован иностранными правообладателями против российских хозяйствующих субъектов, несмотря на то что они действовали в рамках российского права.
Представители «Интернет-видео» заявили, что подобный шаг может привести к полной блокировке приложений российских онлайн-кинотеатров на мобильных платформах и ТВ-приставках. Именно на них большинство зрителей и потребляет контент. Обо всём этом ассоциация уже сообщила в Минцифры, Совет Федерации и другие правительственные органы, но пока не получила ответ.
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