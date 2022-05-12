Появилось много геймплея файтинга MultiVersus с персонажами Warner Bros.

12 мая WB Games опубликовала почти 19 минут MultiVersus — масштабного кроссовер-файтинга в духе Super Smash Bros. В нём можно увидеть большое количество героев, сражающихся друг с другом.
В ролике показали, как двое разработчиков из студии Player First Games и двое профессиональных геймеров сражаются против друг друга на различных локациях. Команда разработчиков играла за Супермена и Шегги, а геймеры взяли на себя роль кота Тома и Чудо-женщины. Смотрится всё как минимум забавно.
Ростер героев будет огромным. В него войдут персонажи из различных франшиз, в числе которых: «Скуби-Ду», «Том и Джерри», «Игра престолов», «Луни Тюнз» и другие. Релиз проекта состоится в 2022 году на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.
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