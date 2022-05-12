Как бесплатно забрать Prey в России

12 мая в Epic Games Store стартовала раздача сразу трёх игр: адвенчуры Jotun, гонки Redout и экшена Prey. Последняя игра из-за санкций не досталась пользователям из России, однако получить её всё же можно — благодаря одной хитрости.

Для получения игры необходимо зарегистрировать аккаунт в Epic Games Store. При регистрации важно выбрать любую страну, кроме России или Беларуси. Это может быть Египет, Аргентина, Польша или любая другая страна.

После регистрации нужно войти в свой аккаунт через лаунчер и установить игру. Конечно, она будет числиться на созданном аккаунте, а не на вашем, но способ всё же рабочий.

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