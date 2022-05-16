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Фото: фанатка «Скайрима» воссоздала в игре почти точные копии себя и своего отца

Фото: фанатка «Скайрима» воссоздала в игре почти точные копии себя и своего отца
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Многие из нас обожают навороченные редакторы персонажей в играх. В них можно дать волю своей фантазии и создать нечто невероятное из самой простой модельки. Вот и фанатка «Скайрима» под ником AureliaRiddle решила пойти ещё дальше: она воссоздала практически точные копии себя и своего отца.

Девушка отметила, что достичь результата ей помогли моды на улучшенную графику и расширенные параметры по созданию персонажа. Для наилучшего результата она даже распечатала фотографии себя и своего отца, чтобы постоянно сверяться с ними без сворачивания игры. Итог вышел впечатляющий: компьютерные модельки выдают себя разве что увеличенными размерами головы и мультяшной графикой.

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