Фанаты высмеяли жадность ведьмаков в шуточном ролике

Фанаты «Ведьмака» с канала Viva La Dirt League выпустили очередное видео, посвящённое ведьмакам и их порокам. Главными героями роликов выступают Геральт и Лютик.
В очередном видео высмеяли жадность ведьмаков. В ролике можно увидеть, как Геральт приходит за наградой после выполнения заказа на бруксу и принимает оплату. Ведьмак берёт горсть монет, затем решает взять оставшееся, а потом и вовсе забирает у старушки драгоценности. Лютик пытается остановить его словами, но это бесполезно.
Затем ведьмак и вовсе идёт в хижину старушки и забирает у неё некоторые вещи, якобы чтобы полностью оплатить проделанную работу. Геральт выносит табурет и другие предметы. После этого Лютик отмечает, что именно поэтому ведьмаков все ненавидят.
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