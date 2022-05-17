ArmA Reforger уже вышла в Steam. Что мы узнали об игре

Создатели ArmA провели презентацию, на которой подтвердились недавние утечки. Авторы представили ArmA Reforger, которая уже вышла, и объявили о работе над четвёртой частью серии.

ArmA Reforger перенесёт игроков в 1989 год с картой на 52 квадратных километра. По словам авторов, новая часть получилась более глубой и представила больше возможностей для исследования. На месте остался и моддинг.

ArmA Reforger стала первой игрой на новом движке Enfusion. Благодаря нему игроки смогут модифицировать игру с помощью инструментов разработчиков. Творениями можно делиться в мастерской, которая будет работать не только на ПК, но и на консолях.

Для ArmA Reforger создали два новых режима. Среди них оказались Conflict с захватом стратегических позиций и Game Master, в котором нужно проходить испытания игроков. Среди сторон доступны США и СССР.

Как и сообщалось, в ArmA Reforger разработчики протестируют новый движок, режимы и возможноти для четвёртой части. ArmA 3, последняя часть серии, вышла в 2013 году, и авторы хотят дать фанатам обновлённую версию шутера.

ArmA Reforger уже вышла в раннем доступе Steam. по цене в 1499 рублей.

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