Фото: невероятная фигурка Гэндальфа из «Властелина колец» за 35 000 рублей

Компания Queen Studios представила невероятно детализированную фигурку Гэндальфа Серого из кинотрилогии «Властелин Колец» Питера Джексона.

Это 30-сантиметровая статуэтка, в комплекте с которой поставляются: сменные руки, трубка, посох, меч в ножнах, конверт, книга, сумка, плащ и модная шляпа Гэндальфа. Особенно выделяется лицо фигурки, которое очень сильно напоминает Иэна Маккеллена, сыгравшего в кинотрилогии роль пожилого волшебника.

Всё это великолепие начнут продавать уже в июне, а цена составит внушительные $ 550 или около 35 тыс. рублей. Предзаказы стартуют уже на следующей неделе.

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