В Epic Games Store стартовала мегараспродажа — и в России

Epic Games Store запустила очередную весеннюю распродажу, где для России есть даже несколько предложений. Вдобавок вернулись традиционные скидочные купоны, правда, теперь они дают сэкономить не 650 рублей, а лишь 25% от стоимости корзины (она при этом должна быть больше 899 рублей).

Мы собрали предложения, которые актуальны для России (цена с учётом купона):

SnowRunner — 779 рублей

— 779 рублей Chivalry 2 — 803 рубля

— 803 рубля Kena: Bridge of Spirits — 1851 рубль (1388 рублей)

— 1851 рубль (1388 рублей) Nioh 2 — 1082 рубля (811 рублей)

— 1082 рубля (811 рублей) World War Z Aftermath — 959 рублей (719 рублей)

— 959 рублей (719 рублей) Martha is Dead — 519 рублей

— 519 рублей Session: Skate Sim — 374 рубля

— 374 рубля Insurgency: Sandstorm — 499 рублей

— 499 рублей Sifu — 809 рублей

— 809 рублей SpellForce 3 — 379 рублей

— 379 рублей Solar Ash — 749 рублей

— 749 рублей Sherlock Holmes: Chapter One — 934 рубля (700 рублей).

Отметим, что теперь купон действует и на корзину, поэтому можно добавить туда несколько игр, чтобы общая цена выросла до 899 рублей, тем самым сумев применить купон.