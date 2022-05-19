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В Epic Games Store стартовала мегараспродажа — и в России

В Epic Games Store стартовала мегараспродажа — и в России
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Epic Games Store запустила очередную весеннюю распродажу, где для России есть даже несколько предложений. Вдобавок вернулись традиционные скидочные купоны, правда, теперь они дают сэкономить не 650 рублей, а лишь 25% от стоимости корзины (она при этом должна быть больше 899 рублей).

Мы собрали предложения, которые актуальны для России (цена с учётом купона):

  • SnowRunner — 779 рублей
  • Chivalry 2 — 803 рубля
  • Kena: Bridge of Spirits — 1851 рубль (1388 рублей)
  • Nioh 2 — 1082 рубля (811 рублей)
  • World War Z Aftermath — 959 рублей (719 рублей)
  • Martha is Dead — 519 рублей
  • Session: Skate Sim — 374 рубля
  • Insurgency: Sandstorm — 499 рублей
  • Sifu — 809 рублей
  • SpellForce 3 — 379 рублей
  • Solar Ash — 749 рублей
  • Sherlock Holmes: Chapter One — 934 рубля (700 рублей).

Отметим, что теперь купон действует и на корзину, поэтому можно добавить туда несколько игр, чтобы общая цена выросла до 899 рублей, тем самым сумев применить купон.

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