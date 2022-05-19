В Epic Games Store стартовала мегараспродажа — и в России
Поделиться
Epic Games Store запустила очередную весеннюю распродажу, где для России есть даже несколько предложений. Вдобавок вернулись традиционные скидочные купоны, правда, теперь они дают сэкономить не 650 рублей, а лишь 25% от стоимости корзины (она при этом должна быть больше 899 рублей).
Мы собрали предложения, которые актуальны для России (цена с учётом купона):
- SnowRunner — 779 рублей
- Chivalry 2 — 803 рубля
- Kena: Bridge of Spirits — 1851 рубль (1388 рублей)
- Nioh 2 — 1082 рубля (811 рублей)
- World War Z Aftermath — 959 рублей (719 рублей)
- Martha is Dead — 519 рублей
- Session: Skate Sim — 374 рубля
- Insurgency: Sandstorm — 499 рублей
- Sifu — 809 рублей
- SpellForce 3 — 379 рублей
- Solar Ash — 749 рублей
- Sherlock Holmes: Chapter One — 934 рубля (700 рублей).
Отметим, что теперь купон действует и на корзину, поэтому можно добавить туда несколько игр, чтобы общая цена выросла до 899 рублей, тем самым сумев применить купон.
Новость по темеКак бесплатно получить Borderlands 3 для ПК в России
Комментарии
- 19 мая 2022
-
18:21
-
18:08
-
18:01
-
18:00
-
17:35
-
17:17
-
17:09
-
16:49
-
15:56
-
15:24
-
14:55
-
14:38
-
14:20
-
14:02
-
13:40
-
13:25
-
12:57
-
12:57
-
12:30
-
12:25
-
11:55
-
11:21
-
10:53
-
10:23
-
09:52
-
09:24
-
08:55
-
08:23
- 18 мая 2022
-
20:04
-
19:36
-
19:27
-
18:55
-
18:25
-
17:32
-
16:56
Партнерский контент