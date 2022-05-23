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В кооперативный зомби-выживач State of Decay 2 сыграло 10 млн человек

В кооперативный зомби-выживач State of Decay 2 сыграло 10 млн человек
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На днях State of Decay 2, кооперативной игре с элементами выживания в мире зомби-апокалипсиса, исполнилось 4 года. В честь этого события студия Undead Labs выпустила ролик, в котором похвасталась успехами проекта.

Так, за прошедшие годы в игру сыграло более 10 млн пользователей. Авторы не поделились данными о том, какая часть от этой цифры — подписчики Game Pass. За 4 года геймеры получили около 30 контентных обновлений и уничтожили 4,6 млрд зомби, 1,8 млрд из которых были джаггернаутами — сильнейшими монстрами в игре.

В данный момент Undead Labs работает над State of Decay 3. Она создаётся только для Xbox Series и ПК — у проекта пока нет точной даты выхода.

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