В кооперативный зомби-выживач State of Decay 2 сыграло 10 млн человек

На днях State of Decay 2, кооперативной игре с элементами выживания в мире зомби-апокалипсиса, исполнилось 4 года. В честь этого события студия Undead Labs выпустила ролик, в котором похвасталась успехами проекта.
Так, за прошедшие годы в игру сыграло более 10 млн пользователей. Авторы не поделились данными о том, какая часть от этой цифры — подписчики Game Pass. За 4 года геймеры получили около 30 контентных обновлений и уничтожили 4,6 млрд зомби, 1,8 млрд из которых были джаггернаутами — сильнейшими монстрами в игре.
В данный момент Undead Labs работает над State of Decay 3. Она создаётся только для Xbox Series и ПК — у проекта пока нет точной даты выхода.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 23 мая 2022
-
08:55
-
08:23
- 22 мая 2022
-
23:53
-
23:44
-
23:05
-
19:10
-
18:49
-
18:36
-
17:48
-
16:40
-
15:45
-
15:04
-
14:21
-
13:32
-
12:39
- 21 мая 2022
-
19:08
-
18:24
-
17:40
-
16:23
-
15:40
-
14:45
-
13:56
-
13:16
-
12:37
-
00:48
- 20 мая 2022
-
22:11
-
21:31
-
21:07
-
20:03
-
19:51
-
19:01
-
18:28
-
18:14
-
17:23
-
17:22