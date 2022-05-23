Кристофер Нолан закончил снимать «Оппенгеймер» с Киллианом Мёрфи

Съёмочный процесс фильма «Оппенгеймер» Кристофера Нолана подошёл к концу. Об этом объявила художница по костюмам Эллен Мирожник в своих социальных сетях.
История картины основана на книге Кая Бёрда и Мартина Шервина. Главным героем ленты окажется американский физик Роберт Оппенгеймер, который во времена Второй мировой войны создал атомную бомбу. Universal Pictures ранее отмечала, что фильм довольно напряжённый.
Киллиан Мёрфи в образе Оппенгеймера
Режиссёром выступил известный Кристофер Нолан, а ещё режиссёр собрал действительно звёздный актёрский состав. В него входят Киллиан Мёрфи, Эмили Блант, Мэтт Деймон, Роберт Дауни-младший, Флоренс Пью, Рами Малек, Дэйн ДеХаан и Густаф Скарсгард
Премьера ленты намечена на 21 июля 2023 года.
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