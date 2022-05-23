Изучили «Смуту» — русского «Ведьмака» про войну с иностранцами

Утром разошлась новость о том, что российские власти выделили 260 млн рублей на создание ролевого экшена в духе Ghost of Tsushima про время смуты (XVII век). Название говорящее — «Смута». Теперь же в сети распространяется презентация для инвесторов, которую разработчики подготовили ещё в 2020 году.

Мы изучили материал и рассказываем о самом интересном из питча.

«Смута» — это русский Assassin's Creed или «Ведьмак 3».

План сначала выйти на PS4 и Xbox One, а затем на ПК и новых консолях.

От Assassin's Creed планировали взять открытый мир, эпичность повествования, динамику и разные типы геймплея — от открытых боёв до стелса. От «Дикой охоты» — механики, прокачку, множество квестов и крафт.

Руководители разработки — ветераны Alawar и Wargaming, включая создателя World of Tanks Вячеслава Макарова. Студия основана в 2015 году, к 2020 году она сделала семь прототипов на Unity и помогала с художественным оформлением 10 игр.

После релиза для «Смуты» планировали постоянно выпускать обновления, в том числе для мультиплеера — там обещают новых персонажей и даже боевой пропуск. Что из себя представляет онлайн, правда, не уточняется.

Обещают воссоздать реальные локации, а также реализовать альтернативные сценарии событий, которые при других обстоятельствах могли случиться.

Среди фракций обещают армию Ивана Болотникова, первое и второе Русское ополчение, польское войско, войско Шуйского, армию двух Лжедмитриев и шведские войска.

Обещают осветить следующие сражения: Битва под Кромами, Зарайская битва, Троицкая осада, Московское восстание (1611), Осада Смоленска, Московская битва (1612), Разгром Тушинского лагеря и Осада Пскова.

А вот информация о персонажах и злодеях:

А ещё разработчики планируют реализовать механику охраны и ограблений караванов!

Вдобавок разработчики планируют реализовать два типа миссий.

Нападения: массовое уничтожение вражеских солдат, убийство босса, погоня — не дать вражескому герою достигнуть определённой точки на карте, захват определённых позиций и охота на караваны с припасами.

Оборона: удержание позиций по таймеру, охрана ключевых юнитов и доставка припасов.

Как могут выглядеть меню

3D-модель главного героя