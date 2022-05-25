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Анонсированы первые в мире потребительские SSD со скоростью чтения 13 Гбайт/с

Анонсированы первые в мире потребительские SSD со скоростью чтения 13 Гбайт/с
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На конференции Computex компании Apacer и Zadak представили первые в мире пользовательские SSD с интерфейсом PCIe 5.0. Скорость последовательного чтения Apacer AS2280F5 и Zadak TWSG5 составляет 13 Гбайт/с, записи — 12 Гбайт/с.

Накопители смогут работать и с интерфейсом PCIe 4.0, однако в этом случае пропускная способность будет ниже. К сожалению, никаких тестов в программах компании не демонстрировали, так что о конкретных скоростях при работе с данными и видеоиграми пока нет никакой информации.

Старт продаж SSD от Apacer и Zadak намечен на конец 2022 года. Цена накопителей неизвестна.

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