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В No Man's Sky добавили временную петлю с космическими китами

В No Man's Sky добавили временную петлю с космическими китами
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Разработчики No Man's Sky продолжают наполнять игру интересным контентом и поддерживать в ней жизнь. Сегодня авторы тайтла представили крупную экспедицию Leviathan.

В ролике показали отрывок, в котором главный герой садится на космический корабль и летит в космос. Далее можно увидеть геймплейный фрагмент от первого лица, а потом всё начинается заново. Ключевой особенностью Leviathan можно назвать космических китов, а главным призом станет Левиафан — огромный ездовой кит, который пополнит ваш флот.

Судя по описанию, игроки попадут во временную петлю, из которой нужно будет выбраться. В целом новые механики превратят No Man's Sky в полноценный рогалик.

Примечательно, что апдейт Leviathan бесплатный. Он уже вышел на всех доступных платформах.

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