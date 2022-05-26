Apex Legends на iOS и Android стартовала в три раза хуже Call of Duty: Mobile

По данным аналитической фирмы SensorTower, за первую неделю мобильная Apex Legends заработала около $ 4,8 млн благодаря внутриигровым покупкам косметических предметов и боевому пропуску. Для сравнения: за первые 7 дней Call of Duty: Mobile принесла своим создателям около $ 14,8 млн, PUBG Mobile — $ 600 тыс.

Больше всего выручки принесли игроки из США ($ 2,1 млн), далее идут пользователи из Японии и Таиланда. В день релиза 17 мая Apex Legends Mobile стала самой загружаемой игрой для iPhone сразу в 60 странах, включая США, Великобританию, Индию и Германию.

Мобильная Apex Legends доступна на iOS и Android. К сожалению, игра не вышла в России, однако мы нашли способ, как обойти ограничения. Все подробности читайте в нашем гайде.

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