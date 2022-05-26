Релиз Sniper Elite 5 в EGS отменили, а игрокам возвращают деньги

Sniper Elite 5 вышла 26 мая на всех актуальных платформах и площадках, в том числе и в Epic Games Store, но, похоже, что-то пошло не так. На форуме ResetEra пользователи сообщили о принудительном возвращении средств за Sniper Elite 5.

Если перейти на страницу шутера в Epic Games Store, то купить игру будет нельзя. На кнопке покупки отображается надпись о том, что проект скоро появится, притом в поддержке Rebellion указано, что при оформлении предварительного заказа через Epic Games Store деньги должны были вернуть.

Если вы сделали предварительный заказ через Epic, вы должны были получить возмещение — если нет, пожалуйста, свяжитесь с ними здесь.

При переходе на указанную ссылку сайт не открывается и выдаёт ошибку. Пользователи на ResetEra шутят, что всё это было сделано специально для создания соответствующей темы на форуме.

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