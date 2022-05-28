Слух: Джонни Депп сыграет в продолжении фильма «Битлджюс»

Фанаты Джонни Деппа в соцсетях начали обсуждать, что актёр появится в продолжении фильма «Битлджюс». Участие артиста во второй части заметили в поисковиках вроде Google при запросе «Битлджюс 2».
Ранее об этом же сообщило издание Small Screen, ссылаясь на источники. Согласно их информации, режиссёром продолжения снова станет Тим Бёртон, с которым Джонни Депп работал над многими фильмами, включая «Эдвард руки-ножницы» и «Чарли и шоколадная фабрика». Также к главным ролям вернутся Майкл Китон и Вайнона Райдер.
«Битлджюс» вышел в 1988 году. Фильм рассказывает о семейной паре, которая попала в аварию и погибла. Позже выясняется, что их дом продали, и не нашедшие покоя призраки пытаются прогнать новых владельцев. Картина получила премии «Оскар» за лучший грим и «Сатурн» в категории «Лучший фильм ужасов».
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