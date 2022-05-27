Маколей Калкин сыграет в фильме про смертельный вирус, убивающий богачей

Маколей Калкин, Даниэль Брюль из «Бесславных ублюдков» и Розамунд Пайк из «Исчезнувшей» пополнили каст фильма Rich Flu («Грипп богачей»). Это необычный триллер про смертельный вирус, который убивает только состоятельных людей. При этом никто не изучал этот недуг и, скорее всего, именно этим будут заниматься герои.

Режиссёром «Гриппа богачей» выступит набирающий обороты испанец Гальдера Гастелу-Уррутии. Он уже отметился «Платформой», ещё одним нестандартным триллером. В нём весь сюжет вращается вокруг необычной тюрьмы, где еду для заключённых спускают вниз на лифте. Когда она минует очередной этаж, её становится меньше. И хотя провиант изначально распределён поровну, люди на нижних уровнях голодают, так как обитатели верхних ярусов съедают почти всё.

Дата релиза «Гриппа богачей» пока неизвестна, но его вряд ли стоит ждать в этом году — съёмки ещё даже не начались.