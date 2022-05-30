Источник: сначала NVIDIA выпустит RTX 4090. Уже потом RTX 4080 и другие

Инсайдер kopite7kimi вновь делится деталями о продукции NVIDIA. Ранее он говорил, что компания планирует выпустить RTX 40 в июле или августе, а теперь раскрыл подробную информацию о дате запуска отдельных устройств.

По его словам, сначала NVIDIA выпустит RTX 4090 — это случится впервые, поскольку с 90-й модели компания продукцию никогда не выпускала. После этого планируется выпуск RTX 4080, а в последнюю очередь выпустят RTX 4070. У каждой из видеокарт должна быть своя дата выпуска, но она пока неизвестна.

Ожидается, что модель RTX 4090 выйдет в июле, а RTX 4070 мы получим в конце лета.

Также появлялась информация, которую предоставил блогер с канала Moore's Law Is Dead. Он говорил, что NVIDIA вовсе планирует отложить релиз RTX 40 из-за падения цен.

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