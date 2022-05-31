Космос и город будущего — появились арты якобы Crysis 4

Ещё в январе 2022 года Crytek анонсировала Crysis 4. Недавно в сети обнаружили концепт-арты нового тайтла студии. Пользователи сразу же предположили, что это и есть четвёртая часть Crysis, но выглядят арты не совсем как новая часть шутера.

На артах есть нечто похожее на нанокостюм из Crysis, а также можно увидеть город будущего и космическую станцию. Если это действительно относится к новой Crysis, то, похоже, какая-то часть событий шутера развернётся прямо в космосе. Примечательно, что на втором арте можно разглядеть логотипы SpaceX и Meta Quest.

Впрочем, пользователи считают, что это могут быть хорошо отфотошопленные изображения. Возможно, это просто новый, ещё не анонсированный проект Crytek.

У Crysis 4 ещё нет даты выхода, игра находится на ранней стадии производства.

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