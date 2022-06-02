Джонни Депп прокомментировал победу в суде против Эмбер Хёрд

Джонни Депп после объявления победы в суде против Эмбер Хёрд выпустил заявление о своей победе. Ниже приводим полный перевод слов актёра.
Шесть лет назад моя жизнь, жизнь моих детей, жизни близких мне людей и также жизнь всех людей, кто годами поддерживал и верил в меня, изменилась навсегда.
Буквально в мгновение ока.
Через СМИ начали распространяться лживые, серьёзные и уголовные обвинения в мой адрес, вызвав бесконечный поток ненависти, несмотря на то что против меня не было выдвинуто никаких формальных обвинений. Всё это пролетело по миру буквально в наносекунду и сейсмически повлияло на мою жизнь и карьеру.
И вот спустя шесть лет суд вернул мне мою жизнь обратно. Я искренне польщён.
Я решился довести это дело до конца только после того, как серьёзно подумал обо всех юридических трудностях, с которыми предстоит столкнуться, и каким зрелищем всё это станет для всего мира.
С самого начала целью этого судебного слушания было желание раскрыть правду, независимо от исхода. Я был обязан говорить правду — обязан своим детям, обязан всем тем, кто бесконечно верил в меня. Я наконец-то чувствую смирение, зная, что добился этого.
Я ошеломлён тем, как много любви, колоссальной поддержки и добра получаю со всего мира. Надеюсь, моя миссия раскрыть правду помогла другим, будь то мужчины или женщины, если они оказались в похожей ситуации. Ещё я надеюсь, что суды и СМИ вернутся к тому, что все невиновны, пока не будет доказано обратное.
Ещё хочу отметить благородную работу суда, присяжных, сотрудников суда и шерифов, кто пожертвовал собственным своим временем ради этого момента. Также не могу умолчать о своей усердной и непоколебимой команде юристов, кто сделал свою невероятную работу, чтобы помочь мне раскрыть правду.
Лучшее только впереди, и новая глава наконец началась.
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