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Джонни Депп выиграл суд против Эмбер Хёрд

Джонни Депп выиграл суд против Эмбер Хёрд
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После шести недель заседаний присяжные вынесли вердикт: Джонни Депп выиграл суд против Эмбер Хёрд.

Во время вынесения вердикта Джонни Депп не присутствовал в суде, однако Эмбер Хёрд была — она публично оказалась разочарована решением присяжных, которых не убедили доказательства невиновности. Теперь она должна выплатить Деппу $ 15 млн.

Разбирательство началось после публикации в The Washington Post в 2018 году, где Хёрд рассказывала об ужасном отношении к себе — хотя напрямую про Деппа не говорила. Однако скандал достиг таких масштабов, что от работы с Деппом отказались большинство голливудских студий — и Disney («Пираты Карибского моря»), и Warner Bros. («Фантастические твари»).

Депп подал в суд, требуя компенсацию в $ 50 млн, после чего аналогичное разбирательство началось со стороны Хёрд — она требовала уже $ 100 млн.

Во время суда Депп отметил, что ни разу не поднимал руку на женщин — отрицая любые обвинения Хёрд в свою сторону. Из-за обвинений Хёрд он также потерял свою карьеру и главную роль в шестых «Пиратах Карибского моря», которые хотел снять для фанатов.

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