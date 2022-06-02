Как забрать бесплатную Wolfenstein: The New Order в EGS на свой аккаунт
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В Epic Games Store новая раздача — и опять от компании, которая больше не распространяет свои игры в России. Поэтому приходится прибегать к варварским методам: созданию новой учётной записи в другой стране или виртуальному переезду основного аккаунта.
Если вы пользовались нашими предыдущими гайдами, то уже наверняка знаете, что делать. Если сменили регион — вам нужно просто включить VPN и забрать игру. Если создавали новый аккаунт — просто заберите с него игру.
Но возвращаемся к новичкам…
Переносим основной аккаунт в другую страну
- Включаем VPN с регионом Казахстан (многие используют Seed4me).
- Переходим в настройки учётной записи Epic Games.
- Опускаемся до пункта «Страна / Регион», где переходим по ссылке («Здесь»).
- На открывшейся странице переходим по ещё одной ссылке («Здесь»).
- Потом вас попросят подтвердить смену региона — для этого пришлют на почту код. Вводим его.
- Берём другое устройство, желательно смартфон или планшет, подключаемся к другому региону по VPN.
- Заходим в свой аккаунт, переходим на страницу Wolfenstein и активируем продукт.
В FAQ магазина отмечается, что менять регион аккаунта можно только раз в полгода. В Steam, к примеру, раз в три месяца.
Создаём новый аккаунт
- Регистрируем новый аккаунт Epic Games Store. Выбираем любую страну, кроме России и Беларуси.
- После успешной регистрации включаем VPN любой страны за пределами РФ и РБ, переходим на страницу Wolfenstein и активируем продукт. Вот и всё.
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