Как забрать бесплатную Wolfenstein: The New Order в EGS на свой аккаунт

В Epic Games Store новая раздача — и опять от компании, которая больше не распространяет свои игры в России. Поэтому приходится прибегать к варварским методам: созданию новой учётной записи в другой стране или виртуальному переезду основного аккаунта.

Если вы пользовались нашими предыдущими гайдами, то уже наверняка знаете, что делать. Если сменили регион — вам нужно просто включить VPN и забрать игру. Если создавали новый аккаунт — просто заберите с него игру.

Но возвращаемся к новичкам…

Переносим основной аккаунт в другую страну

Включаем VPN с регионом Казахстан (многие используют Seed4me). Переходим в настройки учётной записи Epic Games. Опускаемся до пункта «Страна / Регион», где переходим по ссылке («Здесь»). На открывшейся странице переходим по ещё одной ссылке («Здесь»). Потом вас попросят подтвердить смену региона — для этого пришлют на почту код. Вводим его. Берём другое устройство, желательно смартфон или планшет, подключаемся к другому региону по VPN. Заходим в свой аккаунт, переходим на страницу Wolfenstein и активируем продукт.

В FAQ магазина отмечается, что менять регион аккаунта можно только раз в полгода. В Steam, к примеру, раз в три месяца.

Создаём новый аккаунт