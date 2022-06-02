Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Гайд: как бесплатно получить Wolfenstein The New Order для ПК в России

Как забрать бесплатную Wolfenstein: The New Order в EGS на свой аккаунт
Комментарии

В Epic Games Store новая раздача — и опять от компании, которая больше не распространяет свои игры в России. Поэтому приходится прибегать к варварским методам: созданию новой учётной записи в другой стране или виртуальному переезду основного аккаунта.

Если вы пользовались нашими предыдущими гайдами, то уже наверняка знаете, что делать. Если сменили регион — вам нужно просто включить VPN и забрать игру. Если создавали новый аккаунт — просто заберите с него игру.

Но возвращаемся к новичкам…

Переносим основной аккаунт в другую страну

  1. Включаем VPN с регионом Казахстан (многие используют Seed4me).
  2. Переходим в настройки учётной записи Epic Games.
  3. Опускаемся до пункта «Страна / Регион», где переходим по ссылке («Здесь»).
  4. На открывшейся странице переходим по ещё одной ссылке («Здесь»).
  5. Потом вас попросят подтвердить смену региона — для этого пришлют на почту код. Вводим его.
  6. Берём другое устройство, желательно смартфон или планшет, подключаемся к другому региону по VPN.
  7. Заходим в свой аккаунт, переходим на страницу Wolfenstein и активируем продукт.
В FAQ магазина отмечается, что менять регион аккаунта можно только раз в полгода. В Steam, к примеру, раз в три месяца.

Создаём новый аккаунт

  1. Регистрируем новый аккаунт Epic Games Store. Выбираем любую страну, кроме России и Беларуси.
  2. После успешной регистрации включаем VPN любой страны за пределами РФ и РБ, переходим на страницу Wolfenstein и активируем продукт. Вот и всё.
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022