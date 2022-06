Call of Duty возвращается в Steam!

Утечка оказалась верна: Call of Duty действительно возвращается в Steam — грядущая осенью Call of Duty: Modern Warfare 2 появится в магазине Valve.

Это первая Call of Duty с 2017 года, которая появится в Steam. Самой свежей частью серии на сегодня там остаётся Call of Duty: WWII — с Call of Duty: Black Ops 4 (2018) все шутеры выходили исключительно в сервисе Battle.net. Почему Activision решила вернуться в Steam — неизвестно.

Предзаказы игры стартуют 8 июня после мировой премьеры. Сегодня издатель показал свежий трейлер шутера, где засветились ключевые персонажи сюжетной кампании, включая капитана Прайса и Гоуста.

Выход Call of Duty: Modern Warfare 2 ожидается 28 октября на PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One и ПК.