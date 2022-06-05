«Мона Лиза» с ногами. Нейросеть дополнила классические картины
Поделиться
Нейросеть DALL-E 2, которая создаёт изображения по описанию, может и дополнять картины контекстом, о чём рассказали на канале «Нейросети и Блендер».
Благодаря этому режиму у картины «Мона Лиза» появились ноги, а «Девушка с жемчужной серёжкой» теперь стоит в целой комнате. Кроме этого, в горах на картине «Гималаи. Розовые горы» появились домики.
«Мона Лиза» (Леонардо да Винчи)
«Мона Лиза» (Нейросеть)
«Бурлаки на Волге» (Репин)
«Бурлаки на Волге» (Нейросеть)
«Девушка с жемчужной серёжкой» (Вермеер)
«Девушка с жемчужной серёжкой» (Нейросеть)
«Утро в сосновом лесу» (Шишкин и Савицкий)
«Утро в сосновом лесу» (Нейросеть)
Христос Пантократор из Синайского монастыря
Христос Пантократор из Синайского монастыря (Нейросеть)
«Апофеоз войны» (Верещагин)
«Апофеоз войны» (Нейросеть)
«Девочка с персиками» (Серов)
«Девочка с персиками» (Нейросеть)
«Девятый вал» (Айвазовский)
«Девятый вал» (Нейросеть)
«Царевна-Лебедь» (Врубель)
«Царевна-Лебедь» (Нейросеть)
«Гималаи. Розовые горы» (Рерих)
«Гималаи. Розовые горы» (Гималаи)
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
Комментарии
- 5 июня 2022
-
19:10
-
18:24
-
18:09
-
17:13
-
16:04
-
15:17
-
14:22
-
13:51
-
13:10
-
12:37
-
10:22
- 4 июня 2022
-
23:38
-
19:00
-
18:39
-
17:31
-
16:38
-
15:54
-
14:58
-
14:20
-
13:39
-
13:08
-
12:34
-
00:22
- 3 июня 2022
-
21:58
-
21:56
-
21:27
-
20:58
-
20:18
-
19:56
-
19:30
-
19:00
-
18:31
-
18:12
-
17:55
-
17:36
Партнерский контент