«Мона Лиза» с ногами. Нейросеть дополнила классические картины

Нейросеть DALL-E 2, которая создаёт изображения по описанию, может и дополнять картины контекстом, о чём рассказали на канале «Нейросети и Блендер».

Благодаря этому режиму у картины «Мона Лиза» появились ноги, а «Девушка с жемчужной серёжкой» теперь стоит в целой комнате. Кроме этого, в горах на картине «Гималаи. Розовые горы» появились домики.

«Мона Лиза» (Леонардо да Винчи)

«Мона Лиза» (Нейросеть)

«Бурлаки на Волге» (Репин)

«Бурлаки на Волге» (Нейросеть)

«Девушка с жемчужной серёжкой» (Вермеер)

«Девушка с жемчужной серёжкой» (Нейросеть)

«Утро в сосновом лесу» (Шишкин и Савицкий)

«Утро в сосновом лесу» (Нейросеть)

Христос Пантократор из Синайского монастыря

Христос Пантократор из Синайского монастыря (Нейросеть)

«Апофеоз войны» (Верещагин)

«Апофеоз войны» (Нейросеть)

«Девочка с персиками» (Серов)

«Девочка с персиками» (Нейросеть)

«Девятый вал» (Айвазовский)

«Девятый вал» (Нейросеть)

«Царевна-Лебедь» (Врубель)

«Царевна-Лебедь» (Нейросеть)

«Гималаи. Розовые горы» (Рерих)

«Гималаи. Розовые горы» (Гималаи)

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