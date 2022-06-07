Крутой трейлер для плохой игры: для Battlefield 2042 показали первый сезон

EA и DICE представили дебютный трейлер первого сезона Battlefield 2042 — Zero Hour начнётся 9 июня, спустя семь месяцев после выхода самой игры.

Ролик традиционно для серии получился отличный: нам показали новую карту в Канаде (Exposure), нового специалиста (Эвелина Лис с радиоуправляемыми снарядами для ракетной установки) и несколько новых видов техники и оружия.

Вместе с этим чуть показали первый в истории Battlefield боевой пропуск — выглядит очень стандартно. К релизу наверняка будет что ещё показать. В бесплатной ветке дадут 30 наград (включая оружие и нового оперативника), а в платной премиальной — дополнительные 70, среди которых скины и другая косметика.

Все геймплейные нововведения можно получать бесплатно.

А сегодня утром для шутера вышел большой патч, который внёс массу корректив в геймплей. Подробнее о нём можно узнать из нашей заметки. EA обещала активно поддерживать шутер и намерена исправить печальное положение, для чего на позицию руководителя всей франшизы даже поставили Винса Зампеллу, автора Call of Duty, Titanfall и Apex Legends.