Крутой трейлер для плохой игры: для Battlefield 2042 показали первый сезон

EA и DICE представили дебютный трейлер первого сезона Battlefield 2042 — Zero Hour начнётся 9 июня, спустя семь месяцев после выхода самой игры.
Ролик традиционно для серии получился отличный: нам показали новую карту в Канаде (Exposure), нового специалиста (Эвелина Лис с радиоуправляемыми снарядами для ракетной установки) и несколько новых видов техники и оружия.
Вместе с этим чуть показали первый в истории Battlefield боевой пропуск — выглядит очень стандартно. К релизу наверняка будет что ещё показать. В бесплатной ветке дадут 30 наград (включая оружие и нового оперативника), а в платной премиальной — дополнительные 70, среди которых скины и другая косметика.
А сегодня утром для шутера вышел большой патч, который внёс массу корректив в геймплей. Подробнее о нём можно узнать из нашей заметки. EA обещала активно поддерживать шутер и намерена исправить печальное положение, для чего на позицию руководителя всей франшизы даже поставили Винса Зампеллу, автора Call of Duty, Titanfall и Apex Legends.
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