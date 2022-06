Вышел новый геймплейный трейлер Among Us для VR

Издание IGN опубликовало геймплейный ролик VR-версии Among Us. В видео показали, как именно выглядит популярный проект в VR. Особенно забавно смотрится момент, когда пытаются вычислить предателя. Все собираются за большим столом и смотрят друг другу в глаза.

Among Us VR была анонсирована в декабре 2021 года. Авторы постарались передать все фишки оригинальной игры, включая решение головоломок. В основе тайтла ляжет механика командной работы.

Among Us VR выйдет в конце 2022 года на Meta Quest и VR для ПК. Оригинальная Among Us стала очень популярной. Её известности помогли блогеры и стримеры.