Худшая из худших: у Diablo Immortal самый низкий рейтинг в истории Metacritic

Игроки по-настоящему ненавидят Diablo Immortal — настолько, что умудрились сделать её пользовательский рейтинг на Metacritic худшим в истории агрегатора.

Такого результата в своё время не смогли добиться ни eFootball (1,2/10), ни GTA: The Definitive Edition (0,8/10), ни Warcraft 3: Reforged (0,6/10), ни FIFA 21 (0,8/10).

У Diablo Immortal сейчас 0,2 балла из десяти! На следующей позиции две части Madden NFL — 0,3/10 у версии для PS4 и 0,5/10 у варианта для Xbox One.

На дне рейтинга Metacritic две игры Blizzard

При этом сама Blizzard спустя уже 10 дней после релиза продолжает хранить гробовое молчание. Никаких заявлений или обещаний хотя бы взглянуть на текущую систему донатов не возникло — просто тишина. Если для игр вроде Warcraft 3: Reforged это ещё может сработать, то для Diablo Immortal с планом по поддержке на несколько лет вперёд — вряд ли.

За первую неделю в игру успели сыграть порядка 10 млн человек, что для серии абсолютный рекорд. Впрочем, рекорд всё же в кавычках — раньше для игры приходилось делать покупку, а тут надо лишь скачать клиент.