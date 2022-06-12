Первый геймплей Starfield: стрельба, мир, полёты в космосе
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Шоу Bethesda и Xbox закончили на красивой ноте. Представили первый геймплей амбициозной космической ролевой игры Starfield. В ролике показали полноценные кадры игрового процесса.
В самом начале главный герой выходит из корабля на планету и начинает её изучать. Он сканирует флору и продвигается дальше. Затем показали много сцен со стрельбой, притом как от первого лица, так и от третьего. Также была продемонстрирована кастомизация, а ещё в трейлере показали несколько готовых персонажей.
Что показали ещё?
- Создание собственной космической базы в духе создания поселений в Fallout 4.
- Кастомизацию космического корабля. Можно будет изменить цвет и другие детали вашего судна.
- Полёты в космическом пространстве и баталии на кораблях.
По словам Тодда Говарда, команде не терпится рассказать об игре ещё больше. Также стало известно, что в Starfield будет более 1000 планет для исследования.
Выход Starfield намечен в 2023 году на ПК и Xbox Series.
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