Даже без модов: в Starfield появится фоторежим
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12 июня Bethesda наконец показала первый геймплей Starfield — космической ролевой игры в открытом мире. Информации оказалось настолько много, что геймеры проглядели невероятное для одиночных игр студии нововведение: поддержка полноценного фоторежима. Его упоминание можно увидеть в момент сканирования флоры и фауны.
Это первый случай, когда в одиночных играх Bethesda Game Studios добавляют фотомод не фанаты, а сами разработчики. Ранее он уже появлялся в Fallout 76, а теперь доберётся и до Starfield. К сожалению, разработчики не демонстрировали его возможности, однако геймеры могут ожидать похожую на вышеупомянутый экшен реализацию.
Starfield выйдет на ПК и Xbox Series в первой половине 2023 года.
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