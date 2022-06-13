85-летняя «Скайрим-бабушка» боится, что не дождётся The Elder Scrolls 6

Наверняка каждый в игровом сообществе слышал про «Скайрим-бабушку». Её зовут Ширли Карри, ей 85 лет, она обожает The Elder Scrolls 5: Skyrim, а ещё очень сильно ждёт шестую часть «Свитков».

Недавно Ширли Карри посетила PAX East и ответила на вопросы поклонников. Её спросили, какой вопрос она бы задала Тодду Говарду при встречи. Ответ оказался ожидаемым и немного грустным.

Поторопись и выпусти The Elder Scrolls 6. А как насчёт «Привет?» Нет, я бы сразу сказала ему дать мне классную игру. Я хочу сыграть в неё до того, как умру.

The Elder Scrolls 6 была анонсирована ещё в 2018 году. Тодд Говард заявлял, что выпустить шестую часть серии планируют после релиза Starfield, который намечен на первую половину 2023 года для ПК и Xbox Series.

Первый официальный тизер TES 6, показанный ещё в 2018 году.