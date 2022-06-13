85-летняя «Скайрим-бабушка» боится, что не дождётся The Elder Scrolls 6
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Наверняка каждый в игровом сообществе слышал про «Скайрим-бабушку». Её зовут Ширли Карри, ей 85 лет, она обожает The Elder Scrolls 5: Skyrim, а ещё очень сильно ждёт шестую часть «Свитков».
Недавно Ширли Карри посетила PAX East и ответила на вопросы поклонников. Её спросили, какой вопрос она бы задала Тодду Говарду при встречи. Ответ оказался ожидаемым и немного грустным.
Поторопись и выпусти The Elder Scrolls 6. А как насчёт «Привет?» Нет, я бы сразу сказала ему дать мне классную игру. Я хочу сыграть в неё до того, как умру.
The Elder Scrolls 6 была анонсирована ещё в 2018 году. Тодд Говард заявлял, что выпустить шестую часть серии планируют после релиза Starfield, который намечен на первую половину 2023 года для ПК и Xbox Series.
Первый официальный тизер TES 6, показанный ещё в 2018 году.
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