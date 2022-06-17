«Бизнес — вне политики». NVIDIA не планирует уходить из России

Пресс-служба NVIDIA сообщила изданию TAdviser, что не собирается закрывать центр разработки в России и покидать страну. В компании отметили, что «бизнес вне политики», однако поставки определённых продуктов всё же приостановлены.
Бизнес NVIDIA — вне политики, насколько это сейчас возможно, и мы никогда не заявляли об уходе. Вместе с тем остановлены поставки продуктов, которые выпускаются непосредственно под брендом NVIDIA: видеокарты Founders Edition, ТВ-приставки Shield, а также решения для профессионального и корпоративного рынков.
Слова пресс-службы подтвердил один из работников компании, отметив, что организация продолжает заниматься разработками в российском офисе и даже ищет специалистов по ряду специальностей. По данным TAdviser, в российском офисе трудится несколько сотен человек, которые занимаются разработкой ПО, машинным обучением (ML) и технологическим консалтингом.
Несмотря на остановку продаж своей продукции в марте 2022 года, NVIDIA не накладывает каких-либо ограничений, связанных с поставками по альтернативным каналам. Именно поэтому российские ритейлеры продолжают получать новые партии видеокарт.
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