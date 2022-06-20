Режиссёр «Оби-Вана Кеноби»: у нас ещё есть нерассказанные истории

Уже через два дня состоится премьера финального эпизода сериала «Оби-Ван Кеноби». Шоу пока что не продлили на второй сезон, однако недавно режиссёр сериала Дебора Чоу рассказала, что продолжение вполне возможно.

По словам Чоу, изначально это шоу не задумывалось слишком большим, однако ещё есть нерассказанные истории, которые можно показать во втором сезоне.

Есть и другие истории, которые мы могли бы рассказать. Очевидно, что пройдёт ещё 10 лет, прежде чем мы доберёмся до «Новой надежды», но с таким персонажем, как Оби-Ван Кеноби, я думаю, что даже просто наблюдать, как он катается по песку, интересно.

Также Чоу отметила, что пока что не планирует полноценный второй сезон. Режиссёр хочет взять отпуск и хорошенько отдохнуть.

«Оби-Ван Кеноби» доступен на Disney+, но не в России.