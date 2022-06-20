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Samsung обвинили в махинациях для улучшения тестов телевизоров

Samsung обвинили в махинациях для улучшения тестов телевизоров
Go4it.ro
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Эксперты с сайта FlatpanelsHD и канала HDTVTest провели тестирования телевизоров Samsung на предмет падения качества картинки. Как оказалось, в этом действительно есть какая-то махинация.

Эксперты отметили, что Samsung умышленно увеличивает яркость во время тестирований для достижения лучших результатов. Так, при тестировании телевизора Samsung S95B QD-OLED было обнаружено увеличение яркости на 80%, что положительно влияет на проверку.

Проверка сайта по телевизору S95B QD OLED выдала идентичный результат — яркость повышается в тестах, однако во время ежедневного использования качество картинки падает.

Сама Samsung отказывается от того, что она совершает манипуляции, но после этого телевизор S95B QD OLED получил обновление, а вот проблема с QN95B так и осталась.

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