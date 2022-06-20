Крис Хемсворт и Натали Портман на новых кадрах фильма «Тор: Любовь и гром»

Marvel опубликовала новые кадры из фильма «Тор: Любовь и гром». На них можно увидеть милого Криса Хемсворта, грозную Натали Портман и Криса Пратта с Пом Клементьефф из «Стражей Галактики».

«Тор: Любовь и гром» расскажет, как герой пытается обрести себя после событий «Финала» и путешествует по космосу со Стражами Галактики. На своём пути он встречает Горра, убийцу богов, и обращается за помощью к Валькирии — королеве Нового Асгарда, а также к своей бывшей девушке Джейн Фостер, которой удалось получить восстановленный Мьёльнир и силы Тора.

Главные роли в картине исполнили Крис Хемсворт, Натали Портман, Тесса Томпсон и Кристиан Бейл. Режиссёром выступил Тайка Вайтити, ранее снявший ленту «Тор: Рагнарёк». Премьера картины состоится 8 июля, но до российских кинотеатров она не доберётся из-за ухода Disney с отечественного рынка.

Новые кадры